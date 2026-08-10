Borsa Italiana, netta diminuzione per il controvalore degli scambi del 7/08/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 7/08/2026 è stato pari a 3,57 miliardi di euro, in calo di 617,8 milioni, rispetto ai 4,19 miliardi della vigilia.



I volumi si sono attestati a 0,4 miliardi di azioni, rispetto ai 0,41 miliardi precedenti.



Tra i 833 titoli trattati, 391 azioni hanno chiuso l'ultima sessione in progresso, mentre 384 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 58 titoli.











(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF)

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