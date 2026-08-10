Clessidra Factoring, utile netto balza a 4,4 milioni nel primo semestre (+45%)

(Teleborsa) - Clessidra Factoring, operatore finanziario del Gruppo Clessidra focalizzato sul supporto alle PMI anche in fase di risanamento, ha chiuso il primo semestre 2026 con risultati ampiamente superiori agli obiettivi del Piano Industriale. Il turnover si è attestato a 748 milioni di euro, in crescita del 34% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre il monte crediti ha raggiunto i 405 milioni di euro (+32%) e gli impieghi 326 milioni di euro (+19%). Il numero di clienti operativi è pari a 273, con circa 1.700 debitori con crediti in gestione al 30 giugno.



"Nel primo semestre Clessidra Factoring ha registrato una crescita particolarmente significativa, superando gran parte dei target del Piano Industriale. Il nostro intervento si conferma sempre più rilevante nelle situazioni di crisi aziendale e parallelamente cresce la domanda da parte di imprese solide che non riescono a ottenere un sostegno adeguato dal sistema bancario", ha dichiarato il CEO Gabriele Piccini, sottolineando come "la rapidità, la flessibilità e il dinamismo" rappresentino l'elemento distintivo dell'approccio della società.



Il margine di intermediazione è stato pari a 14 milioni di euro (+28% anno su anno), grazie alla crescita dei volumi e all'ottimizzazione delle fonti di funding. Le rettifiche di valore nette su crediti si sono ridotte a 0,9 milioni di euro (-42%), mentre i costi operativi sono ammontati a 6 milioni, con un cost/income in calo al 42,8%. L'utile prima delle imposte è stato di 7,1 milioni di euro, mentre l'utile netto si è attestato a 4,4 milioni (+45%), nonostante l'impatto delle modifiche sulla tassazione dei redditi introdotte con la manovra di bilancio 2025.



La qualità del portafoglio crediti resta solida, con un NPE ratio netto all'1,78%, in calo rispetto all'1,94% dell'anno precedente. Il patrimonio netto si attesta a 40,2 milioni di euro, il ROE annualizzato al 22,4% e il Total Capital Ratio all'11,4%.



"Il semestre appena concluso conferma la solidità del nostro percorso: abbiamo perseguito risultati economici e patrimoniali rilevanti, registrando al tempo stesso una crescita equilibrata e coerente con gli obiettivi del Piano Industriale", ha aggiunto il General Manager Keoma Garbillo, annunciando per il secondo semestre un ulteriore consolidamento del funding committed a supporto della crescita prevista degli attivi.

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