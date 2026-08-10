Nextgeo si espande nel subsea internazionale con i rami d'azienda CNS e Maser, operazione da 6,1 milioni

(Teleborsa) - Next Geosolutions , attraverso la controllata Rana Subsea, ha perfezionato l'affitto dei rami d'azienda operanti nel settore subsea di CNS International e Maser Marine Services.



Nello specifico, - si legge in una nota - il perimetro dell'operazione comprende i contratti commerciali in essere a bordo di navi operanti in Qatar e Romania per importanti clienti internazionali e le risorse necessarie a svolgere tali contratti, tra cui il personale specializzato, gli impianti di saturazione, macchinari e attrezzature subacquee, le certificazioni e qualifiche tecniche, i marchi e gli altri asset immateriali, oltre alle offerte commerciali attualmente in corso e alla partecipazione al 100% del capitale di CNS International LLC, società con sede in Azerbaijan.



In una fase successiva, è inoltre previsto il perfezionamento dell'acquisto dei rami d'azienda, entro il 15 ottobre 2026 e il completamento del trasferimento della proprietà degli stessi entro il 31 dicembre 2026.



L'operazione, il cui corrispettivo prevede un esborso netto massimo di 6,1 milioni di euro, articolato in più tranche entro fine 2026. consentirà di rafforzare la presenza di NextGeo in aree geografiche considerate strategiche per lo sviluppo del business offshore, tra cui il Mar Caspio e il Medio Oriente, facendo leva su relazioni commerciali consolidate con primari operatori internazionali del settore energetico.







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