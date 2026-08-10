Milano 10-ago
0 0,00%
Nasdaq 10-ago
29.622 -0,34%
Dow Jones 10-ago
53.976 -0,11%
Londra 10-ago
10.863 -0,35%
Francoforte 10-ago
26.324 +0,02%

The Italian Sea Group scatta a +14,6% in scia ad avvio processo per ingresso nuovi investitori

Finanza
The Italian Sea Group scatta a +14,6% in scia ad avvio processo per ingresso nuovi investitori
(Teleborsa) - Ottima performance per The Italian Sea Group, che scambia in rialzo del 14,6%, tra le migliori del FTSE Italia Small Cap (+0,6%).

Una performance che si registra all'indomani dell'annuncio che la società ha avviato un processo competitivo per individuare potenziali investitori nell'ambito del proprio percorso di ristrutturazione. Il processo nasce per ricondurre a un quadro procedurale unitario le numerose manifestazioni di interesse già pervenute in via spontanea, e si svolgerà sotto la vigilanza dei Commissari giudiziali.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Small Cap, su base settimanale, si nota che il produttore di yacht mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,85%, rispetto a +3,05% dell'indice delle società a piccola capitalizzazione).

Allo stato attuale lo scenario di breve di The Italian Sea Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,368 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,212. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,524.
Condividi
```