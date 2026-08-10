The Italian Sea Group scatta a +14,6% in scia ad avvio processo per ingresso nuovi investitori

(Teleborsa) - Ottima performance per The Italian Sea Group
, che scambia in rialzo del 14,6%, tra le migliori del FTSE Italia Small Cap
(+0,6%).
Una performance che si registra all'indomani dell'annuncio che la società ha avviato un processo competitivo
per individuare potenziali investitori nell'ambito del proprio percorso di ristrutturazione
. Il processo nasce per ricondurre a un quadro procedurale unitario le numerose manifestazioni di interesse
già pervenute in via spontanea, e si svolgerà sotto la vigilanza dei Commissari giudiziali.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Small Cap
, su base settimanale, si nota che il produttore di yacht
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,85%, rispetto a +3,05% dell'indice delle società a piccola capitalizzazione
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di The Italian Sea Group
rileva una decisa salita con obiettivo
individuato a 1,368 Euro
. In caso di momentanea correzione fisiologica
il target più immediato è visto a quota 1,212
. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,524
.