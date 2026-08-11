Borsa Italiana, sostanzioso decremento per il controvalore degli scambi del 10/08/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 10/08/2026 è stato pari a 2,77 miliardi di euro, in calo del 22,52%, rispetto ai 3,57 miliardi della vigilia.



I volumi scambiati sono passati, da 0,4 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,38 miliardi.



Tra i 785 titoli trattati, 396 azioni hanno chiuso l'ultima sessione in progresso, mentre 344 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 45 titoli.









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