Seduta mista con Tokyo in stand-by

(Teleborsa) - Seduta mista per i mercati asiatici con gli investitori che restano intenti a monitorare i segnali provenienti dal settore tecnologico e dal fronte geopolitico.



Resta sotto i riflettori anche il mercato valutario dopo che, secondo il presidente Trump, i primi acquisti coordinati di yen tra Stati Uniti e Giappone in decenni sono stati "un segnale di amicizia". "L'amministrazione Trump mantiene le promesse fatte ai partner di fiducia dell'America", ha affermato il segretario al Tesoro Scott Bessent.



Nessuna variazione significativa per il listino di Tokyo (+0,03%), con il Nikkei 225 che si attesta sui valori della vigilia, mentre, al contrario, giornata brillante per Shenzhen, che avanza del 2,00%.



In discesa Hong Kong (-0,73%); sulla stessa tendenza, negativo Seul (-1,05%).



Pressoché invariato Mumbai (0%); sale Sydney (+1,32%).



Composto rialzo per l' euro contro la valuta nipponica , che si muove con un guadagno dello 0,29%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro nei confronti della divisa cinese , che sta facendo un moderato -0,03%. Seduta trascurata per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che mostra un timido -0,03%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,85%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,71%.





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