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Giornata drammatica per le borse asiatiche

Pesano incognite AI e caro petrolio

Commento, Finanza
Giornata drammatica per le borse asiatiche
(Teleborsa) - Pioggia di vendite sul listino di Tokyo, che scambia con una pesante flessione del 2,90%; sulla stessa linea, giornata negativa per Shenzhen, in calo dello 0,85%.

Variazioni negative per Hong Kong (-1,16%); con analoga direzione, pessimo il mercato di Seul (-4,62%).

In ribasso Mumbai (-1,07%); con analoga direzione, in rosso Sydney (-0,82%).

A pesare sui listini azionari asiatici hanno contribuito i timori relativi alle spese nel settore dell’intelligenza artificiale sulla scia della forte flessione di Alphabet, società madre di Google, che ha fatto scivolare pesantemente anche la borsa di Wall Street. A tutto ciò si è aggiunta l’impennata dei prezzi del petrolio oltre i 100 dollari al barile che ha riacceso i timori di un nuovo choc inflazionistico.

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro la valuta nipponica, che sta facendo un moderato -0,01%. Seduta trascurata per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un timido 0%. Andamento piatto per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che mostra una variazione percentuale pari a +0,03%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 2,8%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,73%.

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