Europa, crescita degli utili al top degli ultimi anni trainata dal settore energetico

I dati FactSet

(Teleborsa) - Con circa l'83% delle società dello STOXX 600 che hanno pubblicato i risultati del secondo trimestre 2026, l'indice mostra una crescita aggregata degli utili di circa il 20% su base annua. Lo si legge in una ricerca di FactSet, seconco cui questo rappresenta un "risultato solido rispetto alle aspettative iniziali".



La crescita delle vendite si attesta a un più moderato 9,5%, leggermente superiore al ritmo previsto alcuni mesi prima. La sorpresa positiva complessiva sull'utile per azione (EPS) è del 4,8%, mentre quella sulle vendite è del 2,7%. I valori medi e mediani rimangono pressoché allineati per entrambi gli indicatori, a testimonianza di risultati relativamente uniformi.



I migliori e peggiori settori per crescita degli utili



Il settore Energia si è distinto nettamente, registrando una crescita dell'EPS del 124% a fronte di un aumento delle vendite del 36%. Il settore Immobiliare non è rimasto molto indietro con una crescita dell'EPS del 53%, nonostante un aumento delle vendite del 26%. Seguono i Materiali di Base con una crescita dell'EPS del 35% e una crescita delle vendite dell'8%, mentre il settore Tecnologico ha comunque registrato una solida crescita dell'EPS del 17% e una crescita delle vendite del 14%.



All'estremo opposto, il settore dei beni di consumo discrezionali ha registrato un calo degli utili del 24%, nonostante una modesta contrazione delle vendite dell'1%. Anche i settori dei beni di consumo di base e delle telecomunicazioni hanno registrato una crescita degli utili per azione (EPS) a una sola cifra.



Nel complesso, la crescita positiva degli utili dell'indice è trainata principalmente dal settore energetico, con contributi secondari da parte dei settori immobiliare, dei materiali di base, industriale e delle utility. L'espansione dei margini è evidente nei settori energetico, immobiliare, dei materiali di base, delle utility, industriale, sanitario, delle telecomunicazioni e tecnologico, dove la crescita dell'EPS è nettamente superiore a quella delle vendite. Il settore dei beni di consumo discrezionali mostra invece il modello opposto di compressione.



I migliori e peggiori settori per attese battute



Tra le aziende che hanno pubblicato i risultati, il 54% ha superato le stime sull'EPS, il 10% le ha rispettate e il 36% le ha mancate. Tale percentuale di superamento delle stime è perfettamente in linea con la media di lungo periodo successiva al 2012 ed è accompagnata da una sorpresa media del 4,8%, leggermente inferiore alla media storica del 5,9%.



Il settore tecnologico, con il 78% di risultati superiori alle aspettative, è guidato da quello sanitario con il 77%, seguito da quello finanziario con il 73%. Anche il settore energetico registra una buona performance con il 71%. Al contrario, solo il 26% delle aziende del settore dei beni di consumo discrezionali e il 23% di quelle del settore delle telecomunicazioni e dei beni di consumo di base hanno superato le aspettative sugli utili per azione.



Sul fronte delle vendite, il quadro è complessivamente più positivo, con il 74% delle aziende che superano le stime, meno dell'1% si allinea alle previsioni e il 26% le manca, valori nettamente superiori alla media di lungo periodo del 58%. La sorpresa media del 2,7% supera la media storica dell'1,3%. Il settore industriale è in testa per quanto riguarda le vendite, con l'80%, seguito da quello tecnologico con il 79%, quello sanitario con il 78% e quello dei materiali di base, entrambi vicini al 78%. Il settore delle telecomunicazioni è in coda con un tasso di superamento delle vendite del 47%. La combinazione di solidi tassi di superamento, sorprese positive e margini in espansione colloca attualmente i settori tecnologico, energetico, sanitario e finanziario ai vertici della classifica per qualità degli utili. Il settore dei beni di consumo discrezionali si posiziona in fondo alla classifica.



La revisione delle stime e i prossimi risultati



Gli analisti hanno reagito ai risultati con continue revisioni al rialzo delle stime: il 65% delle variazioni delle stime sugli utili è stato al rialzo e solo il 35% al ??ribasso, confermando un chiaro trend crescente nella quota di revisioni positive in atto dalla fine di maggio. Lo STOXX 600 attualmente scambia a un rapporto prezzo/utili (P/E) a 12 mesi di circa 14,2x, in linea con la sua media decennale.



"Nel complesso, la stagione finora presenta un quadro positivo ma disomogeneo - si legge nell'analisi di FactSet - Il settore energetico sta trainando la maggior parte della crescita degli utili e dell'espansione dei margini a livello di indice, mentre i settori tecnologico, sanitario e finanziario registrano i risultati più costantemente superiori alle attese. I punti deboli nei beni di consumo discrezionali, nei beni di consumo di base e nelle telecomunicazioni rimangono le principali aree di cautela".



Solo 16 aziende pubblicheranno i loro risultati la prossima settimana, tra cui Royal Unibrew , Coloplast , Mowi , Carlsberg , FLSmidth , Geberit , Jyske Bank , CTS Eventim e Holmen .

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