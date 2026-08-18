Buyback: domanda attesa in crescita anche nel 4° trimestre

Il Buyback Monitor di Barclays conferma che l'attività di riacquisto di azioni sarà sostenuta dai rendimenti e dalla sostenibilità economico-finanziaria delle aziende e rappresenta un utile strumento di diversificazione

(Teleborsa) - I Buyback hanno ancora margini di crescita per il quarto trimestre di quest'anno e restano un fattore chiave per l'attrattività del mercato azionario. E' quanto rileva il "Buyback Monitor" di Baclays, da cui emerge che l'execution resta superiore alla media stagionale, i fattori negativi determinati dall'equity blackout, cioè dal periodo di blocco degli acquisti da parte degli insider, si stanno attenuando ed oltre il 60% dei programmi annunciati non è ancora stato utilizzato. Nello stesso tempo i solidi utili realizzati rendono il buyback sostenibile e ben supportato, oltre che un utile strumento di diversificazione.



Buyback rappresentano il 2,5% dei volumi



Secondo la banca d'affari britannica, il momentum dei riacquisti di azioni proprie rimane forte. L'esecuzione a luglio è rimasta ben al di sopra della media stagionale, con i settori finanziario, industriale ed energetico a guidare l'attività. I ??riacquisti hanno rappresentato circa il 2,5% dei volumi di scambio dello STOXX 600, mantenendo la domanda aziendale una fonte significativa di supporto al mercato.



Il periodo post trimestrali è favorevole



Il blackout sugli utili, cioè il periodo coincidente con la diffusione della trimestrale in cui è vietato agli insider acuistare azioni della società per cui lavorano, sta terminando e ciò favorisce una ripresa della domanda. Barclays ricorda che, storicamente, le azioni europee hanno registrato buone performance dopo il picco del blackout, aggiungendo un impulso positivo ai flussi verso la fine dell'estate.



Solido portafoglio progetti supporta la domanda



Gli annunci di buyback dati a luglio sono stati superiori alla media, mentre oltre il 60% dei programmi deve ancora essere eseguito. I solidi utili del secondo trimestre e le robuste aspettative di crescita dell'EPS per l'esercizio 2026 danno forza all'attuazione dei programmi di riacquisto azioni, grazie anche ad una notevole liquidità disponibile.



La situazione in Europa



Il vantaggio in termini di riacquisto azioni proprie è sostenibile per i mercati europei. I rendimenti per gli azionisti europei rimangono elevati, tra il 5% e il 7% e c'è un'ampia quota di programmi annunciati ancora da eseguire, mentre i pagamenti rimangono

ben coperti dalla generazione di cassa. Ciò suggerisce che la domanda di azioni da parte delle aziende dovrebbe essere sostenibile, in particolare nei settori che combinano rendimenti elevati con una solida copertura.



Buyback utile strumento di diversificazione



Barclays sottolinea che il paniere di titoli che hanno annunciato un buyback ha ampliato il suo vantaggio rispetto allo STOXX 600 nel terzo trimestre, dimostrandosi un buon strumento di diversificazione durante le fasi di incertezza legate all'intelligenza artificiale e di rallentamento del momentum. L'ultimo ribilanciamento del paniere lo rende più orientato verso i settori finanziario, energetico e industriale, aumentando l'esposizione sia alla domanda da parte delle aziende sia al miglioramento della propensione al rischio in Europa e mantenendo un profilo sostanzialmente indipendente dalla macroeconomia e dall'intelligenza artificiale.

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