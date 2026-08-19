Giappone, a giugno ordinativi macchinari nel settore privato in contrazione, bene il dato core

(Teleborsa) - Tornano a scendere gli ordini di macchinari del settore privato in Giappone a giugno. È quanto emerso dall'ultimo report dell'Istituto di Ricerca Economica e Sociale del Giappone (ESRI). Il totale degli ordinativi al settore privato segna un calo su base mensile del 26% dopo il +37,4% riportato a maggio.



Riprendono, invece, a salire gli ordini core, cioè al netto delle componenti più volatili, con un +9,7% dopo -12,4% precedente, facendo anche meglio del consensus (+7,2%).



In forte rallentamento il dato complessivo degli ordini, in aumento dello 0,4% dopo il +9,5% precedente: la componente degli ordini governativi è aumentata del 10,5% mentre quella degli ordini esteri è cresciuta del 19,9%.

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