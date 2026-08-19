Milano 15:02
53.026 +0,02%
Nasdaq 18-ago
29.491 -1,68%
Dow Jones 18-ago
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Londra 15:03
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Giappone, Ordini macchinari core (MoM) in giugno

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Giappone, Ordini macchinari core (MoM) in giugno
Giappone, Ordini macchinari core in giugno su base mensile (MoM) +9,7%, in aumento rispetto al precedente -12,4% (la previsione era +7,2%).

(Foto: Ich bin dann mal raus hier / Pixabay)
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