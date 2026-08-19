Lowe's Companies riduce la guidance 2026 dopo ricavi trimestre sotto il consensus

Ma EPS batte le attese

(Teleborsa) - Debole nel premarket di Wall Street Lowe's Company dopo una guidance 2026 al ribasso e un trimestre che solo in parte ha superato il consensus.



Il gigante statunitense delle vendite al dettaglio ha chiuso il secondo trimestre del 2026, conclusosi il 31 luglio 2026, con un utile netto di 2,4 miliardi di dollari stabile rispetto al pari periodo del 2025. Nel trimestre la società ha contabilizzato 96 milioni di dollari di spese ante imposte relative alle acquisizioni di Foundation Building Materials (FBM) e Artisan Design Group (ADG). Escludendo tali spese, l'utile per azione (EPS) diluito rettificato è aumentato dell'1,6% a 4,40 dollari rispetto all'EPS diluito rettificato dell'anno precedente. L'EPS include un beneficio di 0,11 dollari derivante dai rimborsi tariffari IEEPA.



Il fatturato totale ha raggiunto i 26 miliardi, in crescita rispetto ai 24 miliardi dello stesso trimestre dell'anno precedente. Le vendite a parità di perimetro sono aumentate dello 0,2%, grazie alla solida performance dei servizi professionali e per la casa, nonché a un incremento del 15,7% delle vendite online, parzialmente compensato dalle persistenti pressioni macroeconomiche sul settore del fai-da-te.



Risultati in chiaroscuro rispetto alle attese degli analisti: l'EPS rettificato ha battuto il consensus fermo a 4,25 dollari mentre i ricavi sono risultati inferiori ai 26,27 miliardi stimati.



Durante il trimestre la società ha pagato dividendi per 673 milioni di dollari.



"La crescita sostenuta dei servizi professionali, online e per la casa ha portato al quinto trimestre consecutivo di vendite a parità di perimetro in crescita, nonostante le pressioni sulla spesa discrezionale per il fai-da-te", ha dichiarato il presidente e CEO Marvin R. Ellison. "Sebbene il breve termine rimanga dinamico, i nostri team stanno operando ad alto livello, portando avanti la nostra strategia Total Home e investendo per stimolare la crescita e la redditività", ha aggiunto il CEO.



Lowe's inoltre ha ritoccato al ribasso le previsioni per l'intero esercizio 2026. Il retailer vede ora vendite totali pari a 92 miliardi (precedentemente tra 92 e 94 miliardi); vendite comparabili in linea con l'anno precedente (in precedenzada stabili a in aumento del 2%); margine operativo rettificato dell'11,6% (prima dall'11,6% all'11,8%); EPS diluito rettificato pari a circa 12,25 dollari (in precedenza da 12,25 a 12,75 dollari).







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