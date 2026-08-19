Target incrementa la guidance 2026 dopo secondo trimestre in crescita

Titolo poco mosso nel premarket di Wall Street

(Teleborsa) - Target ha chiuso il secondo trimestre del 2026 con un fatturato netto di 26,5 miliardi di dollari nel secondo trimestre è aumentato del 5,3% rispetto all'anno precedente, riflettendo un incremento del 5,0% delle vendite di merci e un aumento del 20,1% delle vendite non di merci. Le vendite comparabili sono cresciute del 3,8% nel secondo trimestre, riflettendo un aumento delle vendite a parità di negozi del 2,7% e un aumento delle vendite digitali comparabili dell'8,7%.



Escludendo i rimborsi tariffari, il margine lordo è aumentato di circa 100 punti base rispetto al 29,0% dell'anno precedente, riflettendo il confronto con gli elevati sconti e i costi di annullamento degli ordini di acquisto dell'anno scorso, nonché la continua crescita della pubblicità e delle vendite non di merce.



La catena di negozi al dettaglio ha registrato utile per azione (EPS) di 4,11 dollari, raddoppiato rispetto ai 2,05 dollari dell'anno precedente. Escludendo i benefici derivanti dal rimborso dei dazi doganali per 1,65 dollari, l'EPS è aumentato del 20% su base annua.



"I risultati del secondo trimestre consolidano l'incoraggiante andamento del primo trimestre, rafforzando la nostra fiducia nel fatto che la nostra strategia stia riscuotendo successo tra i nostri clienti e consolidando la nostra posizione di leadership in termini di stile, design e valore", ha dichiarato l'Ad Michael Fiddelke. "Nel corso dell'ultimo anno, abbiamo ridotto i prezzi di oltre 10.000 articoli di uso frequente, nell'ambito del nostro impegno a offrire un valore eccezionale ogni giorno, continuando al contempo a investire in novità, praticità e un'esperienza di acquisto di livello superiore. Pur essendoci ancora molto lavoro da fare, siamo incoraggiati dai progressi che stiamo compiendo e restiamo concentrati sull'esecuzione rigorosa, mantenendo l'agilità in un contesto operativo dinamico e investendo nel nostro team e nelle nostre competenze per guidare una crescita sostenibile e redditizia nel lungo termine."



La società di Minneapolis ha alzato il proprio obiettivo annuale di vendite per il secondo trimestre consecutivo. Target ora prevede che il fatturato netto per l'intero 2026 cresca in un intervallo intorno al 5%, un punto percentuale in più rispetto alla precedente previsione. Escludendo i rimborsi tariffari, il margine operativo del 2026 è atteso in un intervallo di circa 50 punti base superiore al margine operativo rettificato dell'anno scorso, pari al 4,6%, mentre il punto medio della guidance dell'EPS è stimato in aumento di 0,75 dollari rispetto alla guidance precedente, compresa tra 7,50 e 8,50 dollari.







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