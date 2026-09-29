Target abbassa i prezzi su 2.000 articoli in vista delle festività natalizie

(Teleborsa) - Target , importante catena di grandi magazzini americani, sta riducendo i prezzi di quasi 2.000 articoli tra prodotti per la casa, abbigliamento e accessori, offrendo alle famiglie opzioni ancora più convenienti proprio mentre entra nel vivo lo shopping per le festività. Queste ultime riduzioni si aggiungono agli oltre 10.000 tagli di prezzo già effettuati da Target nell'ultimo anno, si legge in una nota.



"I nostri clienti cercano prodotti eccellenti a prezzi vantaggiosi: offrire proprio questo è uno dei nostri obiettivi quotidiani - ha dichiarato Cara Sylvester, Executive Vice President e Chief Merchandising Officer di Target - Continuando a ridurre i prezzi su tutto il nostro assortimento, rendiamo ancora più semplice per le famiglie impegnate creare momenti di gioia questo autunno, grazie allo stile, al design e alla convenienza eccezionale che si possono trovare solo da Target".

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