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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 19/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 19/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto

Chiusura in rosso per il cambio Euro / CHF, che termina la seduta segnando un calo dello 0,86%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti del Franco Svizzero, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,9285. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,9379 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,9253.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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