Tesoro USA, l'interventismo di Bessent per arginare l'aumento dei costi di finanziamento

(Teleborsa) - A sole due settimane dalla pubblicazione del programma di riacquisto previsto per questo trimestre, il Dipartimento del Tesoro USA ha annunciato
mercoledì di voler "raddoppiare, almeno, l'entità delle operazioni di riacquisto a sostegno della liquidità" per i titoli con scadenza compresa tra 10 e 30 anni.
Si tratta di un nuovo tentativo da parte del Segretario del Tesoro Scott Bessent per contenere i costi di finanziamento a lungo termine, che hanno raggiunto livelli record. La mossa ha provocato un calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro e del dollaro. Il nuovo piano ha spinto il dollaro statunitense al minimo da tre mesi. Ha inoltre fatto scendere i rendimenti dei titoli trentennali fino a 10 punti base, portandoli al 5,18%, lontano dal livello più alto dal 2007.Un grattacapo per il presidente Donald Trump
Gli elevati rendimenti hanno mantenuto alti i costi dei mutui e di altri prestiti negli Stati Uniti, rappresentando un ostacolo alla crescita economica e un potenziale problema per il presidente Donald Trump e i suoi colleghi repubblicani in vista delle elezioni di midterm di novembre. Hanno anche fatto aumentare i costi di indebitamento del Tesoro, peggiorando una traiettoria già ripida per il debito pubblico.
"Questa amministrazione ha bisogno di una vittoria, e forse questa arriverà cercando artificialmente di contenere i tassi a lungo termine del Tesoro", ha affermato Jack McIntyre, gestore di portafoglio presso Brandywine Global Investment Management. "Devono tentare qualcosa. Il sentiment sui titoli a lungo termine a livello globale è tra i più ribassisti che abbia visto da molto tempo".
Resta da vedere quanto a lungo termine si rivelerà l'impatto. "Ciò che davvero farebbe scendere i tassi a lungo termine è un rallentamento dell'economia o una soluzione al conflitto con l'Iran, e non sono sicuro che ci siamo ancora", ha concluso McIntyre.L'interventismo di Bessent
La strategia del riacquisto di titoli è l'ultima di una serie di interventi di Bessent che, secondo alcuni analisti, è volta a gestire attivamente al ribasso i costi di finanziamento in vista delle elezioni di medio termine di novembre.
Verso la fine del mese scorso, Bessent ha effettuato i primi acquisti coordinati di yen tra Stati Uniti e Giappone dal 1998, un'operazione che gli strateghi hanno interpretato come un tentativo di scongiurare vendite su larga scala di titoli del Tesoro giapponesi da parte di Tokyo.
Pochi giorni dopo, la dichiarazione trimestrale del Tesoro sulla politica di emissione di debito ha introdotto una modifica alla forward guidance, aprendo la strada a una potenziale riduzione delle vendite di titoli a lungo termine.
L'anno scorso Bessent ha invocato il programma di riacquisto di titoli di Stato come parte del "vasto arsenale di strumenti a disposizione del Dipartimento" qualora fosse necessario per affrontare le turbolenze del mercato dei titoli del Tesoro. Ha inoltre ripetutamente affermato, sin dal suo insediamento, che il suo principale parametro di riferimento per i mercati finanziari sono i rendimenti dei titoli decennali.
Con un tale interventismo, notano commentatori di Bloomberg, Bessent starebbe mettendo a rischio la propria credibilità per arginare un potenziale e dannoso aumento dei costi di finanziamento negli Stati Uniti. Le azioni del Segretario del Tesoro, aggiungono, sono viste come una deviazione dal principio di "regolarità e prevedibilità" nell'emissione di debito, e alcuni osservatori interpretano le sue manovre come un tentativo di manipolare la curva dei rendimenti e influenzare i mercati.L'operation twist è arrivata
Il comunicato di mercoledì non ha specificato come verranno finanziate le operazioni, ma in genere il Tesoro si affida all'emissione di buoni del Tesoro, con scadenza fino a un anno, per far fronte alle sue esigenze di finanziamento variabili.
Se così fosse (sostituzione del debito a lunga scadenza con buoni del Tesoro), l'ultima manovra di Bessent equivarrebbe a una versione del Dipartimento del Tesoro di qualcosa che la Federal Reserve ha fatto più volt in passato: un'"Operazione Twist".
La versione della Fed prevedeva la sostituzione dei titoli del Tesoro a breve termine con titoli a più lunga scadenza nel portafoglio della banca centrale, con l'obiettivo di ridurre i costi di finanziamento a lungo termine e stimolare la crescita economica.
"L'operation twist è arrivata", ha scritto George Saravelos, responsabile globale della ricerca sui cambi presso Deutsche Bank. "Il Tesoro dovrebbe emettere più buoni del Tesoro per finanziare la riduzione della duration sul mercato". Ha aggiunto che si tratta, di fatto, di una "repressione finanziaria in forma attenuata".