Milano 14:42
52.734 +0,13%
Nasdaq 20-ago
29.213 -0,72%
Dow Jones 20-ago
52.759 -1,32%
Londra 14:42
10.776 +0,26%
Francoforte 14:42
26.086 +0,40%

Francoforte: balza in avanti Knorr-Bremse

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Knorr-Bremse
Apprezzabile rialzo per Knorr-Bremse, in guadagno del 3,03% sui valori precedenti.
Condividi
```