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Francoforte: balza in avanti Knorr-Bremse

Migliori e peggiori
Francoforte: balza in avanti Knorr-Bremse
(Teleborsa) - Balza in avanti Knorr-Bremse, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,03%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Knorr-Bremse rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Knorr-Bremse evidenzia un declino dei corsi verso area 100,2 Euro con prima area di resistenza vista a 103. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 98,47.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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