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USA, indice S&P Case-Shiller giugno accelera oltre le attese a giugno a +2,1% annuo, frena su mese

Finanza, Macroeconomia
USA, indice S&P Case-Shiller giugno accelera oltre le attese a giugno a +2,1% annuo, frena su mese
(Teleborsa) - L'indice S&P Case-Shiller, che misura l'andamento dei prezzi delle case nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato, a giugno, un incremento su base annua del 2,1% rispetto al +1,6% del mese precedente, facendo anche meglio rispetto al +1,8% del consensus.

Su base mensile si registra un incremento dello 0,4% contro il +0,9% di maggio. L'indice destagionalizzato è salito ancora dello 0,2%.

(Foto: Tierra Mallorca on Unsplash)
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