Milano 7-set
52.230 0,00%
Nasdaq 4-set
29.544 0,00%
Dow Jones 4-set
53.414 0,00%
Londra 7-set
10.822 0,00%
Francoforte 7-set
26.007 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,19%

Hang Seng a 25.345,57 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,19%
Indice Hang Seng -1,19% a quota 25.345,57 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```