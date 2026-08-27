Invito all'acquisto per Alliance Witan
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Bene la società d'investimento inglese, tra i componenti del FTSE 100, con un rialzo dello 0,58%.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Alliance Witan presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 13,82 sterline, con stop loss individuato in area 13,31 pounds, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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