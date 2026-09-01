Invito all'acquisto per Alliance Witan

(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto

Bene la società d'investimento inglese , tra i componenti del FTSE 100 , con un rialzo dello 0,44%.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 13,79 sterline, con stop loss fissato a livello 13,31 pounds, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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