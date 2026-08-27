Massimo Zanetti Beverage Group, ricavi +15% e Ebitda +48% nel primo semestre, al via "Take Your Shot"

(Teleborsa) - Nel primo semestre del 2026 Massimo Zanetti Beverage Group ha registrato ricavi pari a 693 milioni di euro, in crescita del 15% a cambi costanti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, grazie all'incremento dei volumi e al miglioramento del mix di vendita nei principali mercati internazionali.



L'EBITDA - si legge in una nota - ha raggiunto 60 milioni di euro, con una crescita del 48%, mentre l'utile netto si è attestato a 10,5 milioni di euro. La posizione finanziaria netta ha continuato a migliorare grazie alla forte generazione di cassa e all'ottimizzazione del capitale circolante. Risultati ottenuti nonostante la persistente volatilità del mercato del caffè verde, l'eccezionale pressione sul costo della materia prima e un contesto geopolitico ancora complesso.



Risultati che si registrano mentre la società si prepara a lanciare a settembre "Take Your Shot", la nuova piattaforma di comunicazione globale di Segafredo, sviluppata in collaborazione con BBH e prodotta da Iconoclast. Si tratta del più importante investimento sul marchio degli ultimi anni, destinato a sostenere la crescita internazionale di Segafredo, con particolare attenzione alle categorie strategiche delle capsule e del caffè in grani.



Il lancio rappresenta una nuova tappa del percorso di trasformazione avviato dal Gruppo, caratterizzato da importanti investimenti nella competitività industriale, nell'innovazione, nell’espansione internazionale e nel rafforzamento del portafoglio marchi. Con "Take Your Shot", Segafredo inaugura un posizionamento contemporaneo volto a rafforzarne la rilevanza presso una nuova generazione di consumatori, valorizzando l'autenticità, la qualità e le radici italiane del marchio.



La campagna, pianificata da WPP, prenderà il via attraverso un ecosistema integrato di televisione, video online, piattaforme digitali, social media e attività di attivazione nei principali mercati europei, con l’obiettivo di massimizzare la copertura, il coinvolgimento e la coerenza del messaggio lungo l'intero percorso del consumatore.

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