Quadro rialzista per Automatic Data Processing
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Apprezzabile rialzo per la società tech statunitense, tra i componenti del Nasdaq 100, in guadagno dell'1,17% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 284,7 USD, con stop loss posto a quota 271,7, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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