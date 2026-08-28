Milano 14:22
52.722 +0,87%
Nasdaq 27-ago
29.642 0,00%
Dow Jones 27-ago
53.569 +0,20%
Londra 14:22
10.809 +0,15%
Francoforte 14:22
26.521 +0,58%

Quadro rialzista per Automatic Data Processing

Finanza
Quadro rialzista per Automatic Data Processing
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Apprezzabile rialzo per la società tech statunitense, tra i componenti del Nasdaq 100, in guadagno dell'1,17% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 284,7 USD, con stop loss posto a quota 271,7, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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