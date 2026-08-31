Debolezza diffusa sui listini asiatici

(Teleborsa) - Seduta all'insegna della debolezza per i principali listini asiatici in scia all'andamento sottotono di Wall Street.
A frenare gli acquisti sono le dichiarazioni hawkish
del presidente della Federal Reserve Kevin Warsh
, che hanno alimentato le aspettative di un rialzo dei tassi di interesse il mese prossimo.
Inoltre, pesa il rialzo del petrolio
con l'inasprirsi delle tensioni in Medioriente dopo che l'esercito statunitense ha colpito ieri dei lanciarazzi iraniani.
Dall'agenda macro, secondo la stima preliminare, in Giappone
, l'indice della produzione industriale
, a luglio, ha registrato un incremento dello 0,1%
su base mensile, rallentando rispetto al +1,9% di giugno. Le stime degli analisti indicavano un -0,7%.
Nella stessa area e mese, le vendite al dettaglio
sono aumentate su base annuale del 4%
dopo il +0,6% del mese precedente (rivisto dal +0,5%). Le attese degli analisti erano per una crescita dei consumi del 3,2%.
A Tokyo
, si muove sotto la parità il Nikkei 225
, che scende con uno scarto percentuale dello 0,45%; sulla stessa linea, in lieve calo Shenzhen
, che continua la giornata sotto la parità.
Poco sotto la parità Hong Kong
(-0,4%); sulla parità Seul
(-0,05%).
Sotto la parità Mumbai
, che mostra un calo dello 0,61%; sulla stessa linea, leggermente negativo Sydney
(-0,3%).
Sostanziale invarianza per l'euro contro la valuta nipponica
, che passa di mano con un trascurabile -0,08%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che tratta con un moderato +0,09%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che scambia sui valori della vigilia.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 2,95%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,69%.