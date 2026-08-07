Gefran, Intermonte conferma Outperform: ordini in crescita e risultati sopra le attese rafforzano l’outlook

(Teleborsa) - Intermonte
conferma la raccomandazione Outperform su Gefran
e il target price a 14,3 euro per azione, evidenziando come i risultati del secondo trimestre 2026 abbiano rafforzato la propria visione positiva sul gruppo attivo nell’automazione industriale di nicchia.
Secondo gli analisti di Intermonte, Gefran continua a distinguersi per il proprio know-how tecnologico, la leadership in specifiche applicazioni industriali e una solida struttura patrimoniale. Per gli esperti l’attuale valutazione del titolo non riflette ancora pienamente il potenziale derivante dalla maggiore esposizione ai segmenti dell’automazione a più elevata crescita, dai benefici attesi dal nuovo hub produttivo e tecnologico e dalla flessibilità finanziaria garantita dalla consistente posizione di cassa netta.
Intermonte rileva che i risultati del secondo trimestre 2026
sono stati leggermente superiori alle proprie aspettative. I ricavi hanno raggiunto 37,5 milioni di euro, in crescita del 5,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l’EBITDA si è attestato a 6,1 milioni di euro, con un margine del 16,3%, superiore alle stime degli analisti.
La divisione Automation Components è stata il principale elemento di forza del trimestre, con performance migliori delle attese sia in termini di ricavi sia di redditività. Gli ordini della divisione sono cresciuti del 16,1% nel primo semestre 2026, contribuendo al miglioramento della visibilità sul percorso di crescita del gruppo. La divisione Sensors ha invece mostrato un andamento più stabile, con ricavi in linea con le previsioni e una marginalità leggermente più contenuta.
Dal punto di vista geografico, Intermonte evidenzia il contributo positivo di Italia e Asia
, che hanno registrato rispettivamente una crescita del 5,9% e dell’11,6% su base annua. Europa e Nord America, pur mantenendo un andamento ancora debole, hanno mostrato segnali di recupero rispetto ai trimestri precedenti, indicando una possibile stabilizzazione della domanda.
Gli analisti sottolineano inoltre il miglioramento del quadro degli ordini
: nel primo semestre 2026 il portafoglio ordini complessivo è aumentato del 5,2% anno su anno, sostenuto principalmente dalla divisione Automation Components, mentre gli ordini Sensors sono rimasti sostanzialmente stabili.
Secondo Intermonte, il management di Gefran ha espresso fiducia sulla prosecuzione del trend positivo anche nella seconda parte dell’anno, nonostante il contesto macroeconomico e geopolitico rimanga caratterizzato da elementi di incertezza.
Sul fronte finanziario, la società mantiene una posizione patrimoniale particolarmente solida. A fine giugno 2026 la posizione finanziaria netta positiva era pari a 25,6 milioni di euro, superiore alle attese di Intermonte, nonostante investimenti per circa 6 milioni di euro nel trimestre, principalmente legati al progetto del nuovo quartier generale.
Alla luce dei risultati trimestrali e del miglioramento del trend degli ordini, Intermonte ha effettuato solo revisioni marginali alle proprie stime, mantenendo sostanzialmente invariati gli obiettivi di redditività e rivedendo leggermente al rialzo le aspettative sulla divisione Automation Components.
Per Intermonte, Gefran presenta quindi un profilo interessante
grazie alla combinazione di crescita degli ordini, solidità finanziaria, competenze tecnologiche e posizionamento nei segmenti più dinamici dell’automazione industriale, fattori che supportano la conferma del giudizio positivo sul titolo.