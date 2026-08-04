Gruppo Sparkasse, utile primo semestre sale a 63,1 milioni di euro

(Teleborsa) - Il Gruppo Sparkasse ha chiuso il primo semestre 2026 con un utile consolidato pari a 63,1 milioni di euro, evidenziando un incremento rispetto al risultato del primo semestre 2025 (+5,7%), mentre la quota di pertinenza della Capogruppo ammonta a 60,1 milioni di euro.



Il margine di interesse si attesta a 145,6 milioni di euro, in riduzione rispetto al dato al 30 giugno 2025 pari a 148,6 milioni di euro (-2%). La flessione del margine di interesse è da imputare principalmente al calo dei tassi medi nel semestre rispetto a quelli del corrispondente periodo del 2025, per buona parte compensato dall’effetto legato alla crescita degli impieghi.



Il Gruppo segnala un incremento degli impieghi lordi, che raggiungono i 10,3 miliardi di euro (+3,2%) a conferma della capacità del

Gruppo di sostenere la crescita delle economie locali dei territori in cui esso opera; in crescita la raccolta totale (diretta ed indiretta), che ammonta a 20,6 miliardi di euro (+1,8%).



L’indicatore dei crediti non performing (NPL ratio) lordo scende al 3% (a fine 2025 era pari al 3,5%), mentre l’NPL ratio netto è pari a 1,7% (a fine 2025 era pari al 1,9%). Le coperture sul credito deteriorato sono pari al 46,6%. Migliora ulteriormente il livello dell’efficienza operativa, con il Cost Income Ratio che si attesta al 57,8% rispetto al 58,9% di fine primo semestre 2025 (escludendo le componenti commissionali negative non ricorrenti).



"I risultati della semestrale confermano in maniera netta e inequivocabile la solidità del Gruppo Sparkasse, che chiude il periodo centrando pienamente gli obiettivi prefissati - ha detto il presidente Gerhard Brandstatter - Sparkasse, Civibank e Sparim raggiungono infatti, ciascuna nel proprio ambito di operatività, i target assegnati, a testimonianza della coerenza e dell'efficacia della strategia di Gruppo nel suo complesso. Un risultato di rilievo, ottenuto in uno scenario internazionale ancora segnato da incertezze geopolitiche. Il Gruppo Sparkasse cresce in volumi e redditività, a conferma della tenuta del proprio modello di business. A conferma della solidità, stabilità e affidabilità del Gruppo Sparkasse vi è anche la recente attribuzione di un rating esterno "investment grade" da parte delle primarie agenzie di rating internazionali Fitch Ratings e S&P Global Ratings. Siamo confidenti che anche il 2026 potrà risultare un esercizio molto positivo in termini di remunerazione che ci auguriamo di poter corrispondere ai nostri soci sotto forma di distribuzione di dividendi".

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