Seduta moderatamente positiva a Tokyo, Hong Kong appesantita dal debutto di Shein

(Teleborsa) - Seduta mista per i principali listini asiatici, con gli investitori che hanno valutato le prospettive sui tassi di interesse a seguito delle dichiarazioni hawkish sull'inflazione rilasciate dal presidente della Federal Reserve Kevin Warsh a Jackson Hole. Il tutto in un clima di ripresa delle ostilità tra Usa e Iran, con attacchi reciprochi dopo diverse settimane di tregua. Il focus è stato anche sui dati economici più solidi provenienti dalla Cina e dalla Corea del Sud. L'attività manifatturiera del settore privato in Cina si è rafforzata ad agosto, offrendo un certo sostegno al sentiment regionale: il China General Manufacturing PMI è salito a 51,5 ad agosto dal 50,9 di luglio, segnando un ritmo di espansione più rapido grazie all’accelerazione della produzione, dei nuovi ordini e della domanda export. Le esportazioni della Corea del Sud sono balzate del 68,7% ad agosto su base annua, superando le previsioni che indicavano un incremento del 62,6%.



In lieve rialzo per Tokyo , con il Nikkei 225 , che avanza dello 0,24%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza Shenzhen (-0,16%), che si posiziona in prossimità dei livelli precedenti.



In discesa Hong Kong (-1,17%), appesantita dal brusco crollo al debutto del retailer di fast fashion Shein; con analoga direzione, poco sotto la parità Seul (-0,38%).



Senza direzione Mumbai (+0,05%); sotto la parità Sydney, che mostra un calo dello 0,48%.



Appiattita la performance dell' euro contro la valuta nipponica , che tratta con un modesto -0,01%. Sostanziale invarianza per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile -0,08%. Seduta sostanzialmente invariata per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un moderato -0,06%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese è pari 3%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,69%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici:



Martedì 01/09/2026

02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 55,1 punti; preced. 54,5 punti)



Venerdì 04/09/2026

01:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (preced. -6,4%)



Martedì 08/09/2026

01:50 Giappone: PIL, trimestrale (preced. 0,5%)

01:50 Giappone: Partite correnti (preced. 923 Mld ¥).

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