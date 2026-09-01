Vendite diffuse sui listini USA con la fiammata del petrolio

(Teleborsa) - Segni rossi diffusi
sui listini americani mentre si intensificano gli acquisti sul petrolio in scia all'annuncio che gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di attacchi contro obiettivi iraniani intorno allo Stretto di Hormuz, alimentando i timori di ulteriori interruzioni.
In particolare, il Comando Centrale degli Stati Uniti
ha dichiarato di aver avviato attacchi contro obiettivi del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche a seguito degli attacchi iraniani nell'area contro navi mercantili e forze americane.
In scia a questi eventi e alla conseguente accelerazione del petrolio, si intensificano anche le preoccupazioni per nuove fiammate inflazionistiche e per una stretta monetaria da parte della Federal Reserve mentre i rendimenti globali si spingono ai massimi dal 2008.
Il Dow Jones
sta lasciando sul parterre lo 0,78%: l'indice americano
prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si muove al ribasso l'S&P-500
, che perde lo 0,66%, scambiando a 7.636 punti.
In discesa il Nasdaq 100
(-1,19%); con analoga direzione, in frazionale calo l'S&P 100
(-0,47%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti energia
(+1,15%), beni di consumo per l'ufficio
(+0,57%) e sanitario
(+0,54%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori beni di consumo secondari
(-1,81%), beni industriali
(-1,60%) e materiali
(-1,20%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Apple
(+2,85%), United Health
(+1,36%), Chevron
(+1,21%) e Johnson & Johnson
(+1,00%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Caterpillar
, che continua la seduta con -2,67%. Sherwin Williams
scende del 2,45%.
Calo deciso per Home Depot
, che segna un -2,31%.
Sotto pressione Honeywell International
, con un forte ribasso del 2,04%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Apple
(+2,85%), Regeneron Pharmaceuticals
(+2,15%), Meta Platforms
(+1,41%) e Walmart
(+1,22%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Axon Enterprise
, che continua la seduta con -9,51%.
Crolla Cadence Design Systems
, con una flessione del 7,01%.
Vendite a piene mani su CrowdStrike Holdings
, che soffre un decremento del 6,61%.
Pessima performance per Palo Alto Networks
, che registra un ribasso del 6,03%.