Acquisto per Warehouses De Pauw
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre
Vigoroso rialzo per la società immobiliare specializzata negli edifici commerciali, tra i titoli dell'indice Bel 20, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,81%.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Warehouses De Pauw presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 21,38 Euro, con stop loss individuato in area 20,1 Euro, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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