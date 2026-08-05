Capri Holdings taglia la guidance sui ricavi annui per la debolezza di Michael Kors

(Teleborsa) - Capri Holdings , gruppo statunitense del lusso, ha chiuso il primo trimestre dell'anno fiscale 2027 (al 27 giugno 2026) con un fatturato totale pari a 769 milioni di dollari, in calo del 3,5% rispetto all'anno precedente. A parità di valuta, il fatturato totale è diminuito del 4,1%. Il fatturato di Michael Kors, pari a 590 milioni di dollari, ha subito una diminuzione del 7,1%, mentre il fatturato di Jimmy Choo, pari a 179 milioni di dollari, è aumentato del 10,5%.



L'utile lordo è stato di 500 milioni di dollari e il margine lordo del 65%, rispetto ai 502 milioni di dollari e al 63,0% registrati nell'anno precedente. L'aumento di 200 punti base del margine lordo è stato determinato principalmente da maggiori vendite a prezzo pieno e da tariffe doganali più basse. L'utile netto è stato di 69 milioni di dollari, pari a 0,60 dollari per azione, rispetto a un utile netto di 56 milioni di dollari, pari a 0,47 dollari per azione, dell'anno precedente. L'utile netto rettificato è stato di 76 milioni di dollari, pari a 0,67 dollari per azione, rispetto a 60 milioni di dollari, pari a 0,50 dollari per azione diluita, dell'anno precedente.



"Siamo incoraggiati dai risultati del primo trimestre, che hanno superato le nostre aspettative e dimostrano i progressi che stiamo compiendo per costruire un'attività più solida e redditizia - ha commentato il CEO John D. Idol - Le nostre iniziative strategiche, sia per Michael Kors che per Jimmy Choo, stanno promuovendo un maggiore coinvolgimento dei consumatori attraverso una narrazione del marchio più efficace e un'innovazione di prodotto accattivante".



"Guardando al resto dell'anno fiscale 2027, prevediamo che Jimmy Choo continuerà a crescere e tornerà alla redditività - ha aggiunto - Per quanto riguarda Michael Kors, alcuni fattori negativi, tra cui livelli di inventario inferiori alle attese nel secondo trimestre, un andamento più debole nell'area EMEA e ipotesi aggiornate sui tassi di cambio, stanno influenzando le nostre previsioni di fatturato. Di conseguenza, prevediamo ora un fatturato per l'anno fiscale 2027 di circa 3,4 miliardi di dollari. Sulla base delle nostre previsioni di fatturato riviste, stiamo adottando misure per ridurre le spese operative, il che ci consente di mantenere la nostra previsione di utile per azione per l'anno fiscale 2027 di circa 2,15 dollari, con una crescita del 40% rispetto all'anno precedente".



Capri prevede ora per l'anno fiscale 2027 un ricavo di circa 3,4 miliardi di dollari, in calo rispetto alla precedente previsione di circa 3,53 miliardi di dollari, influenzati per circa 50 milioni di dollari da ricavi inferiori alle attese per il secondo trimestre di Michael Kors a causa di ritardi nelle scorte, per 50 milioni di dollari da un andamento più debole nell'area EMEA a causa del conflitto in corso in Medio Oriente e per 35 milioni di dollari da fluttuazioni valutarie sfavorevoli rispetto alle nostre precedenti previsioni. L'utile operativo atteso è pari a circa 170 milioni di dollari, l'utile per azione pari a circa 2,15 dollari.

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