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Borsa Italiana, quasi invariato il controvalore degli scambi del 2/09/2026

Finanza
Borsa Italiana, quasi invariato il controvalore degli scambi del 2/09/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta (2/09/2026) è stato pari a 3 miliardi di euro, dai 3,03 miliardi della seduta precedente.

I volumi scambiati sono passati da 0,31 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,31 miliardi.

699 sono le azioni scambiate: tra queste, 368 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 287 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 44 azioni del listino milanese.





(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)
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