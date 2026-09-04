Piazza Affari, in calo il controvalore degli scambi del 3/09/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 3/09/2026 è stato pari a 2,88 miliardi di euro, in calo rispetto ai 3 miliardi della vigilia.



I volumi si sono attestati a 0,29 miliardi di azioni, rispetto ai 0,31 miliardi precedenti.



Su 733 titoli trattati in Borsa Italiana, 291 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 402. Invariate le rimanenti 40 azioni.









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