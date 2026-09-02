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Borsa Italiana, netta diminuzione per il controvalore degli scambi dell'1/09/2026

Finanza
Borsa Italiana, netta diminuzione per il controvalore degli scambi dell'1/09/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta dell'1/09/2026 è stato pari a 3,03 miliardi di euro, in calo di 1.545,9 milioni, rispetto ai 4,58 miliardi della vigilia.

I volumi si sono attestati a 0,31 miliardi di azioni, rispetto ai 0,37 miliardi precedenti.

Tra i 739 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 191, mentre 499 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 49 azioni.





(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)
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