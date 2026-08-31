Borsa Italiana, sostanzioso decremento per il controvalore degli scambi del 28/08/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 28/08/2026 è stato pari a 2,49 miliardi di euro, in calo del 18,71%, rispetto ai 3,06 miliardi della vigilia.



I volumi scambiati sono passati, da 0,3 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,24 miliardi.



Tra i 733 titoli trattati, 379 azioni hanno chiuso l'ultima sessione in progresso, mentre 303 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 51 titoli.











(Foto: © Alessandro Landi | 123RF)

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