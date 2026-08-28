Listini USA deboli con rialzo aspettative di una stretta monetaria

(Teleborsa) - Listini statunitensi sottotono dopo che il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, ha promesso di portare l'inflazione all'obiettivo del 2%, alimentando le aspettative di un aumento dei tassi per quest'anno.
Tema centrale del suo discorso a Jackson Hole
, la conferma di un'inflazione troppo elevata
e dei principi guida che muovono la Fed, che resta focalizzata
sul doppio mandato e dunque su stabilità di prezzi e occupazione. Riguardo la forward guidance
, il presidente ha ribadito la sua contrarietà "in tempi normali". L'intervento di Warsh è stata anche l'occasione per esprimere la sua view sull'economia
spiegando che l'attività "sembra essersi rafforzata" e per tornare sul tema delle cinque task force
di cui una dedicata alla tecnologia.
Nessuna variazione significativa per il listino USA, con il Dow Jones
che si attesta sui valori della vigilia a 53.516 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500
ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 7.708 punti.
Variazioni negative per il Nasdaq 100
(-0,76%); consolida i livelli della vigilia l'S&P 100
(-0,02%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti telecomunicazioni
(+1,31%), beni di consumo secondari
(+1,20%) e beni di consumo per l'ufficio
(+0,50%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti utilities
(-1,24%), informatica
(-1,11%) e beni industriali
(-1,10%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Amazon
(+3,77%), Salesforce
(+3,03%), Microsoft
(+2,35%) e Apple
(+2,12%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Nvidia
, che continua la seduta con -3,15%.
Calo deciso per 3M
, che segna un -2,57%.
Sotto pressione Honeywell International
, con un forte ribasso dell'1,89%.
Soffre Caterpillar
, che evidenzia una perdita dell'1,84%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Workday
(+6,21%), Atlassian
(+3,98%), Amazon
(+3,77%) e AirBnb
(+3,61%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Paypal
, che ottiene -12,27%.
In perdita Marvell Technology
, che scende del 9,82%.
Pesante MicroStrategy Incorporated
, che segna una discesa di ben -7,1 punti percentuali.
Seduta negativa per ARM Holdings
, che scende del 5,38%.