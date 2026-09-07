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Piazza Affari, in calo il controvalore degli scambi del 4/09/2026

Finanza
Piazza Affari, in calo il controvalore degli scambi del 4/09/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 4/09/2026 è stato pari a 2,64 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,88 miliardi della vigilia.

I volumi si sono attestati a 0,26 miliardi di azioni, rispetto ai 0,29 miliardi precedenti.

A fronte dei 730 titoli trattati sulla piazza milanese, 338 azioni hanno chiuso in calo, mentre 341 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 51 azioni del listino italiano.





(Foto: © alessandro0770 | 123RF)
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