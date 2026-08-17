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Prevalgono gli acquisti sui mercati asiatici

Commento, Finanza
Prevalgono gli acquisti sui mercati asiatici
(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 che sale dello 0,46%, proseguendo la serie positiva iniziata il 7 di questo mese; sulla stessa linea, avanza con forza Shenzhen, che continua gli scambi all'1,71%.

Su di giri Hong Kong (+1,68%). Sotto la parità Mumbai, che mostra un calo dello 0,62%; come pure, leggermente negativo Sydney (-0,43%). Chiusa invece Seul per il Liberation Day.

Resta l'attenzione sull'agenda macro con l'economia giapponese che ha registrato una crescita inferiore alle attese nel 2° trimestre del 2026. Secondo i dati diffusi dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, il Prodotto Interno Lordo (PIL) ha mostrato un incremento dello 0,3% su trimestre, contro la salita dello 0,5% sia stimata dagli analisti sia del trimestre precedente.

Su anno il PIL è aumentato dell'1,1% rispetto al +2% indicato dal consensus e contro il +1,9% precedente (rivisto da +1,8%).

I consumi privati sono risultati stabili su trimestre (attese +0,5%) mentre gli investimenti sono calati dell'1,2% a fronte di un consensus che stimava un +0,4%.

Dati che dovranno essere attentamente valutati dalla Banca del Giappone, impegnata a determinare i tempi del prossimo aumento dei tassi.

Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro contro la valuta nipponica, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 16 agosto si presenta piatta per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un esiguo +0,16%. Giornata fiacca per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile +0,14%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 2,92%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,68%.

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