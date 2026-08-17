Prevalgono gli acquisti sui mercati asiatici

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Tokyo
, con il Nikkei 225
che sale dello 0,46%, proseguendo la serie positiva iniziata il 7 di questo mese; sulla stessa linea, avanza con forza Shenzhen
, che continua gli scambi all'1,71%.
Su di giri Hong Kong
(+1,68%). Sotto la parità Mumbai
, che mostra un calo dello 0,62%; come pure, leggermente negativo Sydney
(-0,43%). Chiusa invece Seul per il Liberation Day.
Resta l'attenzione sull'agenda macro con l'economia giapponese che ha registrato una crescita
inferiore alle attese nel 2° trimestre del 2026. Secondo i dati diffusi dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, il Prodotto Interno Lordo (PIL) ha mostrato un incremento dello 0,3% su trimestre, contro la salita dello 0,5% sia stimata dagli analisti sia del trimestre precedente.
Su anno il PIL è aumentato dell'1,1%
rispetto al +2% indicato dal consensus e contro il +1,9% precedente (rivisto da +1,8%).
I consumi privati
sono risultati stabili
su trimestre (attese +0,5%) mentre gli investimenti sono calati dell'1,2% a fronte di un consensus che stimava un +0,4%.
Dati che dovranno essere attentamente valutati dalla Banca del Giappone, impegnata a determinare i tempi del prossimo aumento dei tassi.
Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro contro la valuta nipponica
, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 16 agosto si presenta piatta per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra un esiguo +0,16%. Giornata fiacca per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che passa di mano con un trascurabile +0,14%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,92%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,68%.