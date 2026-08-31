VIMI Fasteners, ricavi primo semestre salgono a 30,2 milioni di euro

(Teleborsa) - VIMI Fasteners , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di organi di fissaggio ad elevato contenuto ingegneristico per i settori automotive, industriale, oil&gas e aerospace, ha chiuso il primo semestre del 2026 con ricavi consolidati pari a 30,2 milioni di euro, in crescita del 5,1% rispetto al 30 giugno dell'esercizio precedente. La società spiega che il raggiungimento di questo obiettivo risulta essere "particolarmente significativo nel contesto in cui il Gruppo si è trovato ad operare: l'esercizio 2025 era stato trainato da un trend positivo di crescita dei primi mesi, poi rallentato nel corso della seconda parte dell'anno. Di contro, il 2026 ha mostrato un crescente rafforzamento della domanda, in particolare a partire dal secondo trimestre".



Il portafoglio ordini al 30 giugno 2026 (con scadenza entro l'esercizio ed esposto al netto del fatturato già realizzato) mostra un valore leggermente superiore a quello del 30 giugno 2025 (25,3 milioni di euro rispetto ai 25,1 milioni del 2025), ma con un successivo trend positivo di crescita che si è via via consolidato nei mesi di luglio ed agosto.



L'EBITDA, con un valore di 4,1 milioni di euro e pari al 13,6% dei ricavi, risulta sostanzialmente in linea, in valore assoluto, con i 4,3 milioni (15,1% dei ricavi) del 30 giugno 2025. La variazione percentuale rispetto all'esercizio precedente è da ricondursi prevalentemente al miglioramento della gestione dell'inventario, in riduzione rispetto alla prima metà dell'esercizio 2025, con la conseguente riduzione di assorbimento di costi. L'attenta gestione delle risorse che caratterizza tutte le società del gruppo da ormai diversi anni, ha comunque portato ad un incremento dell'ebitda rispetto al 31 dicembre 2025, quando questo si attestava al 13,2% dei ricavi totali.



Al 30 giugno 2026 si rileva un indebitamento finanziario netto pari a 20,1 milioni di euro, di poco superiore ai 19,6 milioni del 31 dicembre 2025, pur in presenza di investimenti significativi effettuati nel corso del primo semestre 2026 dalla capogruppo ed una importante distribuzione di dividendi avvenuta nel mese di maggio.

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