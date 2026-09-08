Milano
17:35
52.177
-0,10%
Nasdaq
20:29
29.570
+0,09%
Dow Jones
20:29
52.874
-1,01%
Londra
17:35
10.812
-0,10%
Francoforte
17:35
26.008
0,00%
Martedì 8 Settembre 2026, ore 20.46
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Partite correnti Francia in luglio
Partite correnti Francia in luglio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
08 settembre 2026 - 09.15
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Francia,
Partite correnti in luglio pari a -4,7 Mld Euro
, in calo rispetto al precedente -1,6 Mld Euro.
Condividi
Leggi anche
Partite correnti Giappone in luglio
Francia, aumenta il deficit delle partite correnti a luglio
Giappone, partite correnti luglio in surplus a 2.989 miliardi
Partite correnti Zona Euro Unione Europea in luglio
Argomenti trattati
Francia
(31)
Altre notizie
Appuntamenti macroeconomici dell'8 settembre 2026
Partite correnti Giappone in giugno
Giappone, a giugno saldo partite correnti vira in deficit contro le attese
Eurozona, surplus partite correnti sale a 35,1 miliardi a giugno
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 7 settembre 2026
Prezzi produzione Francia (YoY) in luglio
Guide
Piattaforme di investimento: come scegliere tra costi, sicurezza, ordini e regime fiscale
Una piattaforma di investimento consente di comprare e vendere strumenti finanziari, come azioni, ETF, obbligazioni, fondi, certificati e derivati.
leggi tutto