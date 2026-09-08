Milano 17:35
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Partite correnti Francia in luglio

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Partite correnti Francia in luglio
Francia, Partite correnti in luglio pari a -4,7 Mld Euro, in calo rispetto al precedente -1,6 Mld Euro.
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