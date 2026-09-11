El.En., l'utile semestrale balza a 26,1 milioni di euro. Fatturato +9%

(Teleborsa) - El.En. , azienda leader nel mercato dei laser quotata su Euronext STAR Milan, ha comunicato che il primo semestre 2026 si è chiuso con un fatturato di Gruppo che supera i 246 milioni di euro, in aumento di oltre il 9% rispetto al corrispondente periodo del 2025 (226 milioni di euro), confermando l'andamento positivo del primo trimestre. Senza l'applicazione del principio IFRS5, il fatturato del primo semestre 2026 sarebbe stato di 300 milioni contro i 285 milioni dello scorso anno (+5,2%).



Il risultato operativo consolidato è pari a 43,4 milioni di euro (17,6% sul fatturato), rispetto ai 31,6 milioni di euro dello stesso periodo 2025 (14% sul fatturato), segnando un incremento del 37,6%. Senza l'applicazione del principio IFRS5, l'EBIT del primo semestre 2026 sarebbe stato di 44,9 milioni contro i 34,6 milioni dello scorso anno (+29,7%). Il risultato netto di competenza del gruppo si attesta a 26,1 milioni di euro, in aumento del 45,5% rispetto al 17,9 milioni del 2025.



La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2026 si attesta a 184,5 milioni di euro, in aumento di circa 12 milioni rispetto ai 172,2 milioni di euro al 31 dicembre 2025. L'aumento del capitale circolante netto, un tratto fisiologico per il gruppo nella prima metà dell'esercizio, ha assorbito circa 15 milioni di euro. Gli investimenti sono stati pari a circa 7,5 milioni di euro, mentre i dividendi distribuiti dalla capogruppo e da alcune società controllate nel mese di maggio sono in tutto pari a circa 21,3 milioni di euro.



"I risultati conseguiti nel primo semestre 2026 confermano la solidità del percorso di crescita del Gruppo e la capacità di generare risultati di qualità - ha commentato il presidente Gabriele Clementi - La performance del periodo assume particolare rilevanza alla luce del processo di progressiva focalizzazione sul settore medicale, avviato con la cessione delle attività che avevamo sviluppato in Cina e destinato a completarsi con il perfezionamento della vendita di Cutlite Penta".



"La crescita registrata nel semestre è infatti interamente riconducibile al settore medicale, che ha evidenziato un andamento particolarmente positivo, confermando la validità delle scelte strategiche intraprese e la capacità delle nostre attività core di sostenere lo sviluppo del Gruppo - ha spiegato - Il fatturato ha superato le aspettative alla base della guidance, che prevedeva una crescita superiore al 5%, mentre il risultato operativo ha registrato un significativo miglioramento, sia in valore assoluto sia in termini di redditività. Questi risultati rafforzano la nostra convinzione che la crescente focalizzazione sul medicale rappresenti la direzione strategica più interessante per il Gruppo e ci consentono di affrontare la seconda parte dell'anno con fiducia, continuando a investire nei mercati a maggiore potenziale per perseguire una crescita sostenibile e profittevole".

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