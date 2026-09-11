USA, nessuna sorpresa dall'inflazione ad agosto: +0,4% su mese. Dato "core" sopra le attese

(Teleborsa) - L'inflazione negli Stati Uniti non riserva sorprese nel mese di agosto 2026. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato un aumento dello 0,4% su base mensile, in linea con quello indicato dal consensus e in accelerazione rispetto al +0,1% del mese precedente.



L'indice dei prezzi della benzina è aumentato del 3,9% ad agosto, rappresentando oltre un terzo dell'aumento mensile complessivo. L'indice dei prezzi dell'energia è aumentato del 2,1% nel corso del mese. L'indice dei prezzi degli alloggi è aumentato dello 0,3% ad agosto, dopo un incremento dello 0,1% a luglio. L'indice dei prezzi dei prodotti alimentari è aumentato dello 0,1% nel corso del mese, così come l'indice dei prezzi dei pasti consumati fuori casa, che è aumentato dello 0,3%.



Su base annua, l'inflazione si è confermata al 3,4%, in linea con il dato di luglio e con quello indicato dal consensus.



Il "core" rate, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, è risultato in aumento dello 0,3% su base mensile, sopra il +0,2% previsto dal mercato e dopo il +0,2% del mese precedente. La crescita tendenziale cala leggermente al +2,4%, in linea con quanto indicato dagli analisti e del +2,5% di luglio.



L'indice energetico è aumentato del 16,3% nei 12 mesi terminati a luglio. L'indice alimentare è aumentato del 2,2% nell'ultimo anno.



(Foto: Julien Gaud / Unsplash)

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