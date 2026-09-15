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Bilancia commerciale Unione Europea in luglio

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Bilancia commerciale Unione Europea in luglio
Unione Europea, Bilancia commerciale in luglio pari a 14,2 Mld Euro, in aumento rispetto al precedente 7,2 Mld Euro (la previsione era 3,7 Mld Euro).

(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
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