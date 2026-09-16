Quadro rialzista per RTL
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
Apprezzabile rialzo per RTL, tra i componenti del MDAX, in guadagno dello 0,31% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Le azioni di RTL, su questi prezzi fissati a 32,1 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 30,82 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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