Attese positive per Aegon

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre

Seduta positiva per il gruppo assicurativo olandese , tra i componenti dell' AEX , che avanza bene e porta a casa un +1,07%.





Operatività odierna:

Lo status tecnico di Aegon favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 7,938 Euro con stop loss fissato a quota 7,484 Euro, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```