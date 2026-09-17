Milano 9:19
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Londra 9:19
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25.713 +0,69%

Attese positive per Aegon

Finanza
Attese positive per Aegon
(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Seduta positiva per il gruppo assicurativo olandese, tra i componenti dell'AEX, che avanza bene e porta a casa un +1,07%.


Operatività odierna:
Lo status tecnico di Aegon favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 7,938 Euro con stop loss fissato a quota 7,484 Euro, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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