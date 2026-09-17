Wizz Air punta a ricavi per 10 miliardi di euro e 127 milioni di passeggeri nel medio termine

(Teleborsa) - Wizz Air , compagnia low cost ungherese quotata a Londra, ha ridotto del 5% la capacità originariamente prevista per il secondo semestre, alla luce della volatilità geopolitica e dei prezzi del carburante. L'annuncio è arrivato in occasione del Capital Markets Day odierno.



Oggi non verranno fornite previsioni per l'anno fiscale 2027; tuttavia, grazie a ricavi estivi superiori alle attese, la previsione per il RASK (ricavo per posto-chilometro offerto) del secondo trimestre è ora di stabilità su base annua (rispetto alla precedente stima di un calo nell'ordine di una cifra percentuale bassa). L'attuale andamento conferma la solida posizione di liquidità della società, superiore a 2,2 miliardi di euro.



In attesa che il CEO Jozsef Varadi illustri le priorità strategiche di Wizz Air a medio termine, fino all'anno fiscale 2030 (F30), inclusi i piani per ottimizzare il network e gestire attivamente i costi al fine di garantire una redditività sostenibile, la società ha reso noto che gli obiettivi a medio termine per l'F30 sono: ricavi pari a 10 miliardi di euro; CASK (costo unitario per posto-chilometro offerto) escluso carburante pari a 3,00 centesimi di euro; margine EBIT del 10%; bilancio di livello "investment grade".



Nella presentazione alla comunità finanziaria verranno affrontati i seguenti temi: il riorientamento strategico del business di Wizz Air verso i mercati chiave dell'Europa centro-orientale (CEE) e mercati di crescita selezionati; l'opportunità e il piano per incrementare i ricavi per posto-chilometro offerto (ASK) man mano che il network matura, servendo una base di clienti più ampia e sfruttando la propria leadership nei mercati chiave; la costante attenzione ai costi e il percorso per ridurre i costi unitari (escluso carburante) nel medio termine; come il ritorno a utili operativi sostenibili favorirà la riduzione dell'indebitamento aziendale, ottimizzando al contempo le decisioni di finanziamento legate all'espansione della flotta.



"La forza di Wizz Air è sempre stata la capacità di servire i propri clienti attraverso un modello low-cost senza compromessi - ha detto il CEO - Il nostro prossimo capitolo è volto a trasformare tale vantaggio strutturale in rendimenti costantemente più elevati, concentrando la crescita sui mercati chiave e su quelli in espansione, ripristinando la produttività della flotta, consolidando il network ed eseguendo la strategia con disciplina. Entro l'F30, prevediamo di operare con una flotta composta interamente da aeromobili della famiglia "neo" (335 velivoli), trasportare 127 milioni di passeggeri e generare margini sostenibili ai vertici del settore".

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