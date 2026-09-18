Analisi Tecnica: USD/YEN del 17/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre
La giornata del 17 settembre chiude piatta per il cross americano contro Yen, che riporta un -0,18%.
Lo status tecnico di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 156,987. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 159,771, mentre il primo supporto è stimato a 154,203.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)