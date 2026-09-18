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Digitouch, nel primo semestre accelerano redditività e generazione di cassa

Finanza
Digitouch, nel primo semestre accelerano redditività e generazione di cassa
(Teleborsa) - Nei primi sei mesi dell'anno, i ricavi totali del Gruppo Digitouch, raggiungono i 20,45 milioni di euro, in aumento del 3,3% rispetto a Euro 19,80 milioni del primo semestre 2025. I ricavi delle vendite e delle prestazioni si attestano a Euro 19,24 milioni, in crescita del
2,8% per privilegiare la qualità progettuale e contrattuale.

L’EBITDA Adjusted sale a Euro 4,09 milioni, con un incremento dell’11,6% rispetto a Euro 3,67 milioni del primo semestre 2025. La marginalità EBITDA Adjusted raggiunge il 20,0% obiettivo del Piano Industriale al 2027, rispetto al 18,5% del periodo comparativo, con un miglioramento di circa 1,5 punti percentuali.
La crescita della redditività, sottolinea la società nella nota dei conti, riflette una maggiore efficienza della struttura operativa - ottenuta in particolare in termini di controllo dei costi del personale e quindi di aumento della produttività - evidenziata dall’espansione della marginalità. I costi non ricorrenti diminuiscono inoltre del 26,8%, a Euro 0,19 milioni.

L’EBITDA si attesta a Euro 3,90 milioni, in crescita del 14,5%, mentre l’EBIT raggiunge Euro 2,58 milioni, con un incremento del 18,0% e una marginalità del 12,6% rispetto all’11,1% del primo semestre 2025. L’utile netto consolidato si attesta a Euro 1,16 milioni, in crescita del 41,2%, con un margine netto che sale dal 4,2% al 5,7%.

La capacità di generazione di cassa registra un’accelerazione particolarmente significativa. Il flusso di cassa netto da attività operativa raggiunge Euro 2,27 milioni, più che raddoppiato rispetto a Euro 1,03 milioni del primo semestre 2025 (+119,5%). La dinamica beneficia, oltre che della maggiore redditività, di un assorbimento di capitale di esercizio sensibilmente più contenuto: Euro 0,53 milioni rispetto a Euro 1,53 milioni nel periodo comparativo.

Gli investimenti in immobilizzazioni pari a Euro 0,47 milioni, in aumento rispetto a Euro 0,13 milioni nel primo semestre 2025 funzionali al nuovo modello di business supportano lo sviluppo di soluzioni tecnologiche a servizio delle integrated solutions. Il Free Cash Flow raggiunge Euro 1,79 milioni, rispetto a Euro 0,89 milioni del primo semestre 2025, con una crescita del 100,3%.

La robusta generazione di cassa consente di sostenere gli investimenti e, al contempo, proseguire nella riduzione della posizione finanziaria. Al 30 giugno 2026 l’indebitamento finanziario netto si attesta a Euro 7,50 milioni, in miglioramento di Euro 0,42 milioni (-5,3%) rispetto a Euro 7,92 milioni al 31 dicembre 2025. Questo risultato è peraltro ancora più rilevante tenendo conto che nel semestre Digitouch ha distribuito dividendi agli azionisti per circa 450mila Euro e buy back per 443mila Euro. I debiti verso banche si riducono complessivamente di circa Euro 1,73 milioni nel semestre.

Outlook
Nel secondo semestre 2026, si legge nella nota, il Gruppo proseguirà nell’attuazione della propria strategia di crescita e nel consolidamento del posizionamento quale Growth Orchestrator, facendo leva su un’offerta integrata di marketing, tecnologia, dati, e-commerce e intelligenza artificiale. Il management continuerà a focalizzarsi sullo sviluppo delle piattaforme proprietarie, sull’integrazione
dell’offerta commerciale, sull’efficientamento dei processi e sulla valorizzazione delle sinergie tra le diverse competenze del Gruppo. Proseguiranno inoltre gli investimenti in competenze specialistiche, innovazione tecnologica e soluzioni di intelligenza artificiale, con l’obiettivo di sostenere una crescita profittevole e la creazione di valore nel medio-lungo periodo. Pur in un contesto macroeconomico ancora caratterizzato da elementi di incertezza, i risultati del primo semestre - crescita dei ricavi, forte incremento della redditività, raddoppio del Free Cash Flow e riduzione dell’indebitamento finanziario netto - rappresentano una base solida per affrontare la seconda parte dell’esercizio".

Simone Ranucci Brandimarte, Presidente di Digitouch, ha dichiarato: "Il primo semestre 2026 evidenzia la qualità della crescita di Digitouch: ricavi in aumento, marginalità in rafforzamento, utile netto in crescita di oltre il 40% e Free Cash Flow raddoppiato. Sono risultati che confermano la capacità del Gruppo di trasformare competenze, innovazione e disciplina operativa in valore
economico e finanziario. Il percorso verso il modello Growth Orchestrator sta rendendo la nostra offerta sempre più integrata, scalabile e orientata a servizi e asset ad elevato valore aggiunto: il riscontro del mercato al nuovo posizionamento è ottimo. Guardiamo alla seconda parte dell’anno con fiducia, forti di una struttura finanziaria in miglioramento e della capacità di continuare a investire nell’innovazione, nelle nostre persone e nello sviluppo del Gruppo, e facendo leva su una pipeline commerciale importante e su un
business sempre più recurrent. Il nostro impegno resta quello di costruire una crescita sostenibile e duratura, capace di creare valore per gli azionisti, i clienti, le persone di Digitouch e tutti gli stakeholder".
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