Digitouch, nel primo semestre accelerano redditività e generazione di cassa

(Teleborsa) - Nei primi sei mesi dell'anno, i ricavi
totali del Gruppo Digitouch
, raggiungono i 20,45 milioni di euro, in aumento del 3,3% rispetto a Euro 19,80 milioni del primo semestre 2025. I ricavi delle vendite e delle prestazioni si attestano a Euro 19,24 milioni, in crescita del
2,8% per privilegiare la qualità progettuale e contrattuale.
L’EBITDA Adjusted
sale a Euro 4,09 milioni, con un incremento dell’11,6% rispetto a Euro 3,67 milioni del primo semestre 2025. La marginalità EBITDA Adjusted raggiunge il 20,0% obiettivo del Piano Industriale al 2027, rispetto al 18,5% del periodo comparativo, con un miglioramento di circa 1,5 punti percentuali.
La crescita della redditività, sottolinea la società nella nota dei conti, riflette una maggiore efficienza della struttura operativa - ottenuta in particolare in termini di controllo dei costi del personale e quindi di aumento della produttività - evidenziata dall’espansione della marginalità. I costi non ricorrenti diminuiscono inoltre del 26,8%, a Euro 0,19 milioni.
L’EBITDA
si attesta a Euro 3,90 milioni, in crescita del 14,5%, mentre l’EBIT raggiunge Euro 2,58 milioni, con un incremento del 18,0% e una marginalità del 12,6% rispetto all’11,1% del primo semestre 2025. L’utile netto consolidato
si attesta a Euro 1,16 milioni, in crescita del 41,2%, con un margine netto che sale dal 4,2% al 5,7%.
La capacità di generazione di cassa
registra un’accelerazione particolarmente significativa. Il flusso di cassa netto da attività operativa raggiunge Euro 2,27 milioni, più che raddoppiato rispetto a Euro 1,03 milioni del primo semestre 2025 (+119,5%). La dinamica beneficia, oltre che della maggiore redditività, di un assorbimento di capitale di esercizio sensibilmente più contenuto: Euro 0,53 milioni rispetto a Euro 1,53 milioni nel periodo comparativo.
Gli investimenti
in immobilizzazioni pari a Euro 0,47 milioni, in aumento rispetto a Euro 0,13 milioni nel primo semestre 2025 funzionali al nuovo modello di business supportano lo sviluppo di soluzioni tecnologiche a servizio delle integrated solutions. Il Free Cash Flow raggiunge Euro 1,79 milioni, rispetto a Euro 0,89 milioni del primo semestre 2025, con una crescita del 100,3%.
La robusta generazione di cassa consente di sostenere gli investimenti e, al contempo, proseguire nella riduzione della posizione finanziaria. Al 30 giugno 2026 l’indebitamento finanziario netto
si attesta a Euro 7,50 milioni, in miglioramento di Euro 0,42 milioni (-5,3%) rispetto a Euro 7,92 milioni al 31 dicembre 2025. Questo risultato è peraltro ancora più rilevante tenendo conto che nel semestre Digitouch ha distribuito dividendi agli azionisti per circa 450mila Euro e buy back per 443mila Euro. I debiti verso banche si riducono complessivamente di circa Euro 1,73 milioni nel semestre.Outlook
Nel secondo semestre 2026, si legge nella nota, il Gruppo proseguirà nell’attuazione della propria strategia di crescita e nel consolidamento del posizionamento quale Growth Orchestrator, facendo leva su un’offerta integrata di marketing, tecnologia, dati, e-commerce e intelligenza artificiale. Il management continuerà a focalizzarsi sullo sviluppo delle piattaforme proprietarie, sull’integrazione
dell’offerta commerciale, sull’efficientamento dei processi e sulla valorizzazione delle sinergie tra le diverse competenze del Gruppo. Proseguiranno inoltre gli investimenti in competenze specialistiche, innovazione tecnologica e soluzioni di intelligenza artificiale, con l’obiettivo di sostenere una crescita profittevole e la creazione di valore nel medio-lungo periodo. Pur in un contesto macroeconomico ancora caratterizzato da elementi di incertezza, i risultati del primo semestre - crescita dei ricavi, forte incremento della redditività, raddoppio del Free Cash Flow e riduzione dell’indebitamento finanziario netto - rappresentano una base solida per affrontare la seconda parte dell’esercizio".Simone Ranucci Brandimarte, Presidente di Digitouch
, ha dichiarato: "Il primo semestre 2026 evidenzia la qualità della crescita di Digitouch: ricavi in aumento, marginalità in rafforzamento, utile netto in crescita di oltre il 40% e Free Cash Flow raddoppiato. Sono risultati che confermano la capacità del Gruppo di trasformare competenze, innovazione e disciplina operativa in valoreeconomico e finanziario
. Il percorso verso il modello Growth Orchestrator sta rendendo la nostra offerta sempre più integrata, scalabile e orientata a servizi e asset ad elevato valore aggiunto: il riscontro del mercato al nuovo posizionamento è ottimo. Guardiamo alla seconda parte dell’anno con fiducia, forti di una struttura finanziaria in miglioramento e della capacità di continuare a investire nell’innovazione, nelle nostre persone e nello sviluppo del Gruppo, e facendo leva su una pipeline commerciale importante e su un
business sempre più recurrent. Il nostro impegno resta quello di costruire una crescita sostenibile e duratura, capace di creare valore per gli azionisti, i clienti, le persone di Digitouch e tutti gli stakeholder".