Attese positive per Union Pacific

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre

Ribasso per la compagnia ferroviaria statunitense , tra i componenti dell' S&P 100 , che chiude la seduta con una flessione dello 0,48%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 284,4 USD, Union Pacific è molto appetibile con stop loss impostato a quota 150,9 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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