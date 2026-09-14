Attese positive per Union Pacific
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre
Ribasso per la compagnia ferroviaria statunitense, tra i componenti dell'S&P 100, che chiude la seduta con una flessione dello 0,48%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 284,4 USD, Union Pacific è molto appetibile con stop loss impostato a quota 150,9 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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