"Buy" per Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre

Grande giornata per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori , tra i componenti del Nasdaq 100 , che mette a segno un rialzo del 4,12%.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 1.217,8 USD, con stop loss fissato a livello 1.096,8 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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